POL-DA: Darmstadt: Kontrolle in Tiefgaragenabgängen

Zivilfahnder nehmen drei Personen vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder der Polizei in Darmstadt haben am Donnerstagmittag (06.08.) zwei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen. Bei ihnen hatten sie zuvor Rauschgift sichergestellt. Gegen 12.30 Uhr führten die Beamten Kontrollen in Tiefgaragenabgängen am Friedensplatz und Karolinenplatz durch. An einem Notausgang zum Karolinenplatz trafen sie auf eine fünfköpfige Gruppe. Es folgte die Überprüfung und Durchsuchung, in dessen Zuge bei zwei 31 und 30 Jahre alten Männern und einer 34-Jährigen Kleinstmengen Heroin beschlagnahmt wurde. Die Zivilpolizisten nahmen die Ertappten vorläufig fest und erstatteten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

