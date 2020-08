Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bergstraße/ Fürth: Polizei ermittelt nach eingegangenen Drohbriefen

Bergstraße/ Fürth (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem am Mittwoch (5.8.) mehrere Briefe mit rassistischem Hintergrund bei zwei Moscheen und an Adressen von Privatpersonen in Fürth und Umgebung eingegangen sind.

Mit den Verantwortlichen der Moscheen sowie mit den betroffenen Familien stehen die Ermittlungsbehörden in Kontakt. Die Urheber der Schreiben stehen noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Zusatz für Medienvertreter: Über den Pressetext hinaus können aktuell keine weiteren Informationen erteilt werden. Für weitere Presseauskünfte steht die Staatsanwaltschaft Darmstadt zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung.

