Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Geinsheim: Katalysator ausgebaut/Zeugen gesucht

Geinsheim (ots)

An einem in der Schulstraße geparkten Mitsubishi bauten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (05.08.) auf bislang unbekannte Weise den Katalysator aus und flüchteten anschließend mit dem erbeuteten Fahrzeugteil. Der Mitsubishi wurde für die Tat vermutlich aufgebockt.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell