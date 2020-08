Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zigarettenautomat aus Verankerung gerissen

Pfungstadt (ots)

Unbekannte rissen am Mittwochmorgen (5.8.) einen Zigarettenautomaten in der Ostendstraße aus seiner Verankerung. An den Inhalt des Automaten gelangten sie jedoch nicht.

Ersten Ermittlungen zufolge rissen die Unbekannten gegen 6.30 Uhr den Automaten samt Verankerung aus dem Boden. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten die Kriminellen in diesem Zusammenhang keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Wer dubiose Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden.

