Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Feuer greift auf Bäume über

Dieburg (ots)

Nachdem aufgestapeltes Holz "Hinter der Schießmauer" im Bereich des Schloßgartens in der Nacht zum Donnerstag (6.8.) brannte, griff das Feuer auf danebenstehende Bäume über.

Gegen 0.35 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert und begab sich mit der Feuerwehr aus Dieburg zum Einsatzort. Ersten Erkenntnissen zufolge, brannte dort aufgestapeltes Holz. Hierbei griff das Feuer auf die umliegenden Bäume über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

