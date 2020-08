Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Geschäft in der Dieburger Straße sucht die Ermittlungsgruppe Darmstadt City nach Zeugen. Gegen 1.20 Uhr in der Nacht zum Mittwoch (05.08.) wollte ein bislang noch unbekannter Täter mit mehreren Hieben die Scheibe zum Inneren einschlagen. Das Glas wurde zwar beschädigt, jedoch nicht durchbrochen, weshalb die Kriminellen ohne Beute das Weite suchen mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

