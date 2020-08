Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Biblis (ots)

Ein blauer Transporter rückte in der Nacht zum Mittwoch (5.8.) in der Bruchrainstraße in das Visier Krimineller.

Die Unbekannten entwendeten aus dem Citroen Werkzeuge, unter anderem eine Schleifmaschine. Wie sie an ihre Beute im Wert von mehreren Tausend Euro kamen und diese abtransportierten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

