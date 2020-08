Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fürth: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Fürth: Am Sonntag (02.08.) ereignete sich zwischen 16.45 Uhr und 17.30 in der Erbacher Straße in Höhe eines Backshops ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde das Reklameschild , welches am Anwesen in der Erbacher Straße angebracht ist, durch ein Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Es muss sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Transporter, LKW oder ähnlich hohes Fahrzeug gehandelt haben. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr. 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen. Gefertigt: Schremser, POK' in

