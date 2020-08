Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Weiterstadt, BAB/Überschlag nach Sekundenschlaf

Am 05.08.2020, gegen 02.45 Uhr befanden sich die beiden Insassen eines alten polnischen BMW auf ihrer Urlaubsreise in Richtung Süden. Sie befanden sich auf der A 5 kurz nach der Rastanlage Gräfenhausen-West, als der 34-jährige Fahrer in einen Sekundenschlaf verfiel und leicht von der zweiten Fahrspur abkam. Als der Fahrer wiedererwachte, erschrak er so stark, dass er das Lenkrad verriss. Hierdurch geriet der PKW nach links ins Schleudern und prallte gegen die Betonleitwand. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW und blieb total beschädigt auf der vierten Fahrspur auf dem Dach liegen. Die nachfolgenden LKW´s konnten gerade noch dem PKW und den herumliegenden Trümmerteilen ausweichen, bis ein beherzter LKW-Fahrer seinen Lastzug hinter dem BMW zur Absicherung querstellte. Zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahn teilweise gesperrt. Die beiden Insassen des PKW`s wurden verletzt und kamen ins Klinikum nach Darmstadt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

