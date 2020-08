Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Aufbruch von Gartenhütten in 10 Fällen

Rüsselsheim (ots)

Königstädten - Bisher mindestens zehn Gartenhütten gerieten in der Nacht zum Dienstag (04.08.2020) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter brachen die Vorhängeschlösser der Zugangstore zu den Gartenparzellen voraussichtlich mittels Bolzenschneider auf und durchsuchten die Gartenhütten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Täter auf ihrem Beutezug ohne nennenswertes Stehlgut. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.

Hinwiese und womöglich weitere Geschädigte in diesem Zusammenhang werden gebeten sich an die Ermittlungsgruppe in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu wenden.

