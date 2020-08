Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Portemonnaie und Halsketten entwendet

Polizei sucht Zeugen nach Überfall

Erzhausen (ots)

Drei bislang noch unbekannte Täter hatten es am frühen Dienstagmorgen (04.08.) auf einen 33-Jährigen abgesehen. Der Mann aus Weiterstadt fuhr gegen 2 Uhr auf seinem E-Scooter die Wilhelm-Leuschner-Straße von Erzhausen kommend in Richtung Wixhausen. Im Bereich der Bushaltestelle "Am Ohlenberg" überraschte ihn einer der Täter. Zusammen mit zwei weiteren Komplizen wurde auf den Mann eingetreten und eingeschlagen. Das Trio entwendete das Portemonnaie des 33-Jährigen und riss ihm zwei Goldketten vom Hals. Mit ihrer Beute flüchteten die drei Kriminellen nach Zeugenangaben über die südliche Ringstraße in Richtung Erzhausen. Eine genaue Beschreibung der Unbekannten, die zuvor an der Bushaltestelle gesessen haben sollen, war nicht möglich. Sie waren jedoch laut Angaben der Mannes zwischen 16 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hätten ein südländisches Aussehen gehabt. Das Kommissariat 35 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind die drei Männer aufgefallen? Wer kann sie näher beschreiben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

