Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Fahrzeug kollidiert mit Straßenbahn

Zwei Verletzte

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen (4.8.), gegen 9.50 Uhr, zwischen einem Fahrzeug und einer Straßenbahn im Kreuzungsbereich der Heidelberger Landstraße und Friedrich-Ebert-Straße, wurde eine 52-Jährige und ein 61-Jähriger leicht verletzt.

Die 52 Jahre alte Fahrerin war auf der Heidelberger Landstraße in Richtung Eberstadt mit ihrem Peugeot unterwegs. Als sie nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn, die ebenfalls in Richtung Eberstadt fuhr.

Die 52-jährige Wagenlenkerin aus dem Kreis Bergstraße sowie der 61-jährige Straßenbahn-Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erlitten bei dem Unfall nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen.

Am Peugeot und an der Straßenbahn entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell