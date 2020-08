Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch/B47: Fahrzeug gerät in Brand

Lorsch/B47 (ots)

Am Dienstagmorgen (4.8.), gegen 9.50 Uhr, geriet ein Volkswagen im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 47 in Fahrtrichtung Worms in Brand.

Die 57 Jahre alte Fahrerin aus dem Kreis Bergstraße war mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 31 unterwegs. Als sie auf die Bundesstraße 47 in Fahrtrichtung Worms auffahren wollte, geriet ihr Wagen in Brand. Die Fahrerin konnte rechtzeitig aus dem Fahrzeug aussteigen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Ein technischer Defekt am Fahrzeug löste offenbar den Brand aus. Der Auf- und Abfahrtsbereich zur Bundesstraße 47 war zwischenzeitlich komplett gesperrt.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

