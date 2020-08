Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Rund 160 Mobiltelefone bei Firmeneinbruch erbeutet

Raunheim (ots)

Ein Firmengebäude in der Werrastraße geriet in der Nacht zum Dienstag (04.08.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter brachen zunächst ein Fenster auf und ließen in den Räumlichkeiten anschließend unter anderem rund 160 Mobiltelefone mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

