Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Katalysatoren erbeutet/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf die Katalysatoren eines in der Waldstraße geparkten Opel sowie eines in der Gaydoulstraße abgestellten VW, hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag (03.08.) abgesehen.

Die Täter entfernten vermutlich mit einem Rohrschneider die Katalysatoren von den Unterböden der Fahrzeuge und suchten anschließend mit der Beute das Weite.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell