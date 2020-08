Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Fahrraddieben keine Chance geben

Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Viernheim (ots)

Die Polizei in Viernheim lädt Interessierte an mehreren Terminen zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Hof der Polizeistation in der Kettelerstraße ein.

An folgenden Tagen finden die Codierungsaktionen statt:

- Montag, 17. August von 8-15 Uhr - Freitag, 28. August von 7-12.30 Uhr - Freitag, 11. September von 7-12.30 Uhr - Montag, 5. Oktober von 8-15 Uhr

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei in Viernheim um vorige Anmeldung. Diese werden Montag-Freitag von 7-19 Uhr unter der Rufnummer 06204/9377-120 entgegengenommen. Bereits im Rahmen der telefonischen Terminvereinbarung, bitten die Beamten um Mitteilung der Rahmennummer des Fahrrads.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

