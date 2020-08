Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Boden" rückte in das Visier Krimineller. Der Einbruch wurde der Polizei am Freitagmittag (31.7.) gemeldet und kann bis zum Mittwoch, den 15.Juli, zurückliegen.

Die Kriminellen gelangten über die Terrassentür ins Innere der Wohnung und durchwühlten dort mehrere Räume. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten die Unbekannten mehrere Zehntausend Euro. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Wer Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell