Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim/Lorsch: Elektroräder im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Viernheim/Lorsch (ots)

Zwei Elektroräder rückten am vergangenen Wochenende (31.7.-2.8.) in Viernheim in der Beethovenstraße und in Lorsch in der Hirschstraße in das Visier Krimineller.

Auf das weiße Pedelec des Herstellers "Ave" hatten es Unbekannte zwischen Freitagabend (31.7.) und Samstagmorgen (1.8.) abgesehen. Nachdem die Kriminellen das in der Beethovenstraße abgestellte und gesicherte E-Bike erbeuteten, flüchteten sie unerkannt. Wie sie das Rad entwenden konnten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall werden an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 erbeten.

Am Sonntagmittag (2.8.), im Zeitraum zwischen 12.45 und 13.45 Uhr, machten die Kriminellen in der Hirschstraße Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen sie das Fahrradschloss auf und entwendeten im Anschluss das weinrote Pedelec der Marke "Univega".

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Auch in diesem Fall hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell