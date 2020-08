Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Widerstand und Beleidigung/Anzeige gegen 16-Jährigen

Riedstadt (ots)

Weil Anwohner sich in der Nacht zum Sonntag (02.08.), gegen 5.30 Uhr, über laute Musik am Bahnhof beschwerten, überprüften Beamte der Polizeistation Groß-Gerau dort anschließend mehrere Jugendliche. Ein 16-Jähriger tat sich hierbei besonders hervor. Er ging, trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben, in provozierender Weise immer weiter auf die Polizisten zu und wurde daher schlussendlich von den Beamten mit Handfesseln fixiert. Aufgrund seines heftigen Widerstands wurden hierbei mindestens zwei Beamte aber auch der 16-Jährige leicht verletzt.

Als ihm von den Ordnungsnhütern zwecks medizinischer Versorgung die Handfesseln wieder abgenommen wurden, wurde er erneut aggressiv und beleidigte die Beamten auf unflätigste Weise. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,88 Promille an. Der 16-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

