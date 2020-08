Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal-Hüttenthal: DB-Killer in der Satteltasche/Polizei stellt Motorrad sicher

Mossautal (ots)

Einen 46 Jahre alten Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntagmittag (02.08.) auf der Bundesstraße 460.

Bereits bei der Anfahrt zur Kontrollstelle fiel den Ordnungshütern die Lautstärke der Maschine auf. Rasch stellten die Zweiradspezialisten fest, dass der DB-Killer in der Auspuffanlage demontiert war. Eine erste Geräuschmessung der Polizei ergab 103 Dezibel anstatt erlaubter 91 Dezibel. Der DB-Killer befand sich in der Satteltasche des Motorrads. Die Maschine wurde zwecks Begutachtung durch einen Sachverständigen an Ort und Stelle sichergestellt. Der 46-Jährige musste die Weiterfahrt anschließend mit einem Taxi fortsetzen.

Dem Biker drohen nun neben einem Bußgeld unter anderem auch die Kosten für die Abschleppung sowie das Gutachten.

Insgesamt kontrollierte die Polizei am Sonntag, in der Zeit zwischen 10.30 und 16.20 Uhr, 17 Motorradfahrer in Hüttenthal, an der Spreng sowie auf der Bundesstraße 45 in Erbach. Aufgrund der wechselhaften Witterung waren aber nur wenige Biker unterwegs. Dennoch stellten die Polizisten in drei Fällen aufgrund von baulichen Veränderungen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis an motorisierten Zweirädern fest. Die Fahrer erwarten nun entsprechende Bußgelder.

