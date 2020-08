Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: In Garage eingebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots)

Unter Gewalteinwirkung gelangten Kriminelle am Samstag (1.8.), im Zeitraum zwischen 17 und 21.30 Uhr, in die Garage eines Einfamilienhauses "An der Wormser Straße".

Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und versuchten nach derzeitigem Kenntnisstand auch in die Wohnräume zu gelangen. Als die Unbekannten an ihrem weiteren Vorhaben scheiterten, flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Ob sie Beute machten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

