Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zigaretten aus Lieferfahrzeug entwendet

Darmstadt (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es bei einem Diebstahl am vergangenen Montag (27.07.) auf ein Päckchen mit Zigaretten abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Kriminelle gegen 12 Uhr einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um von der Ladefläche des gelben Lieferfahrzeugs ein Packet mit den Tabakwaren zu entwenden. Der Fahrer hatte seinen Wagen kurz unbeaufsichtigt zurückgelassen und ein Geschäft am Luisenplatz beliefert. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl und sah eine Person, die er nicht näher beschreiben konnte, in Richtung westliche Rheinstraße flüchten. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebebeten, sich unter der Rufummer 06151/969-0 mit der Ermittlungsgruppe Darmstadt City in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell