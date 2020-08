Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zielrichtung Katalysator

Diebe haben es auf mehrere Autos abgesehen

Weiterstadt (ots)

Auf mindestens fünf Katalysatoren hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (01.08.) im Stadtgebiet von Weiterstadt abgesehen. Im Schutze der Dunkelheit montierten die Kriminellen in der Groß-Gerauer Straße, im Südring sowie in den Straßen Im Wingertsberg, Vorm Niederend und Vorm Heiligen Kreuz an dort abgestellten Fahrzeugen die Bauteile der Abgaseinrichtung ab. Mit der Beute suchten die Diebe anschließend unerkannt die Flucht. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers zu melden (06151/969-3810).

