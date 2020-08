Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gustavsburg: Brand zweier Gartenhütten

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (02./03.08.) gegen 01:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Groß-Gerau ein Brand einer Gartenhütte auf einem Kleingartengelände rückwärtig der Wohnhäuser "Am Kupferwerk" gemeldet. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die angrenzende Bahnstrecke (S-Bahn) kurzzeitig gesperrt werden. Den Bewohnern der direkt umliegenden Wohnhäuser wurde geraten, Fenster und Türen zu schließen. Der Brand weitete sich auf eine weitere Hütte aus, bevor er von den Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Wegen auf dem dortigen Gelände gelagerten Gasflaschen, bzw. Gasgrills, kam es auch zu kleineren Explosionen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens dürfte in einem hohen vierstelligen bis niedrig fünfstelligen Bereich liegen. Der Brand könnte nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr eventuell durch nicht vollständig abgelöschte Grill- bzw. Kohlereste entstanden sein. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen erfolgen im Tagesverlauf. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell