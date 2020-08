Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt/Frau-Nauses: Totalschaden an Sportwagen

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, (02.08.) kam es gegen 0.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Höchst. Im Bereich eines, in einer Linkskurve gelegenen, Parkplatzes kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Nachdem der Sportwagen, ein Audi R8, den Parkplatz überquert hatte, wurde er durch zwei Bäume gestoppt und kam zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen haben sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Beide dürften aufgrund des Unfallhergangs Verletzungen davongetragen haben. Der Fahrer wird sich daher in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Der Sachschaden beträgt ca. 140000 Euro.

Für die Unfallrekonstruktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen.

Über die Dauer der Bergungsmaßnahmen war eine Fahrspur der B45 über mehrere Stunden gesperrt. Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg waren auch die Feuerwehren der Stadt Groß-Umstadt sowie dem Stadtteil Wiebelsbach im Einsatz. Bei der Suche nach den verunfallten Insassen war darüber hinaus ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche nach den Insassen dauert an und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Unfallverursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071- 96560 zu melden.

