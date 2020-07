Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Supermarkt

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Ein Supermarkt "In der Pfarrtanne" rückte in der Nacht zum Freitag (31.7.) in das Visier drei Krimineller.

Drei unbekannte Männer verschafften sich gegen 4 Uhr unter Gewalteinwirkung Zutritt zum Markt. Dort hatten sie es offensichtlich auf Zigaretten abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge, verstauten die Kriminellen ihre Beute in grünen Kunststofftaschen. Neben Zigaretten sollen die Männer auch Münzgeld entwendet haben. Die Ermittlungen dauern an. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die drei Unbekannten trugen während der Tat schwarze Sturmhauben und Handschuhe.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

