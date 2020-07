POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Südhessen

In der Zeit vom 24.07. bis 28.07.2020 ist ein noch unbekannter Fahrzeugerführer/in aus Richtung Riedstadt- Crumstadt in Fahrtrichtung Stockstadt am Rhein im Einmündungsbereich K150/153 rechts von der Straße abgekommen und hat dort mehrere Ortsrichtungsweiser aus der Verankerung gerissen und ist ca. 50 Meter weiter in einem dortigen Maisfeld zum Stillstand gekommen. Danach ist der Unfallverursacher/in ohne seine Warte- und Mitteilungspflicht nachzukommen in unbekannte Richtung davon gefahren.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 2500,-EUR geschätzt.

Wer hat das Unfallgeschehen, den Unfallverursacher bzw. das Fahrzeug in diesem Zusammenhang beobachtet und kann hierzu Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gernsheim unter der Tel.: Nr.: 06258/ 9343-0 entgegen.

