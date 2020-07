Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Autoscheibe eingeschlagen/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Die Beifahrerscheibe eines in der Hauptstraße Süd in Unter-Schönmattenwag geparkten Renault, schlugen Unbekannte am Mittwochabend (29.07.), in der Zeit zwischen 22.00 und 22.45 Uhr ein. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginnenraum nichts.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

