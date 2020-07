Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt/Jugenheim: Polizei zieht positive Bilanz nach Verkehrskontrollen

Wenig Verstöße bei 94 Geschwindigkeitsmessungen

Darmstadt-Eberstadt/Jugenheim (ots)

Beamte der Polizeistation Pfungstadt führten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Mittwoch (29.7.) Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 3 und auf der Landesstraße 3103 durch. Im Vordergrund der Kontrollen standen Geschwindigkeitsmessungen, Überprüfung von Fahrzeugen sowie das präventive Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern.

Auf der Bundesstraße 3 bei der Kreuzung Karlsruher Straße, Rüdesheimer Straße kontrollierten die Ordnungshüter insgesamt 18 Fahrzeuge. Hierbei stellten die Beamten unter anderem vereinzelte Verstöße in Zusammenhang mit fehlenden Umweltplaketten fest. In den Mittagsstunden führten die eingesetzten Beamten auf der Landesstraße 3103, in Höhe Jugenheim, Geschwindigkeitsmessungen durch. Von insgesamt 94 durchgeführten Messungen kam es lediglich zu sechs Verstößen, bei denen die Wagenlenker zu schnell unterwegs waren. Im Rahmen der Kontrollen wurden präventive Gespräche unter anderem mit Motorradfahrern geführt und auf mögliche Gefahren bei Geschwindigkeitsüberschreitungen hingewiesen. Bei den Kontrollen der Motorräder hatten die Beamten nichts zu beanstanden. Die Kontrollmaßnahmen wurden gegen 15.15 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell