Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gisnheim-Gustavsburg: Dach einer Lagerhalle brennt

Ginsheim-Gustavburg (ots)

Am Donnerstag (30.07.), gegen 11.15 Uhr, brach auf dem Dach einer Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Hafenstraße einer Brand aus. Am Gebäude selber ist nach erster Einschätzung kein nennswerter Schaden entstanden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr vermeldeten gegen 12.30 Uhr: "Feuer aus".

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften Arbeiten auf dem etwa 100 x 40 Meter großen Dach zum Ausbruch des Feuers geführt haben. Eine bei den Tätigkeiten verwendete Gasflasche soll nach nach bisherigem Kenntnisstand explodiert sein. Die Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei klären nun die genauen Umstände des Brandausbruchs.

Ein Arbeiter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des bei dem Dachbrand entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht exakt beziffert werden. Der Bahnverkehr war durch den Brand nicht beeinträchtgt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

