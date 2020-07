Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 29.07., 18.40 Uhr, ereignete sich in der Hugenottenstraße in Walldorf ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beteiligten Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Laut Zeuge handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine schwarze Mercedes-Limousine, die im Bereich der rechten Seite einen deutlichen Streifschaden hat. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

