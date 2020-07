Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht Heidelberger Straße, 64625 Bensheim

Bensheim (ots)

Am Mittwoch (29.07.) gegen 22:40 Uhr, befuhr ein grüner Roller, mit zwei Personen besetzt, die Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Heppenheim. Der Fahrer des Rollers kollidierte, aus bislang unbekannten Gründen, mit einem dort parkenden Fahrzeug. Indessen Folge stürzten der Fahrer und sein Sozius zu Boden. Im Anschluss entfernten sich die Beteiligten von der Unfallstelle, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Der Schaden am geparkten Fahrzeug wird auf 1.500 Euro beziffert.

Bei Informationen oder Hinweise, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer: 06251/84680 oder per Mail: pst.bensheim.vuf.ppsh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Bensheim

Wilhelmstraße 52

64625 Bensheim

Berichterstatter

PK-A Christ u. POK'in Rudolph



Telefon: 06251 / 84680

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell