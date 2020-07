Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zwei Tote/Kriminalpolizei ermittelt

Heppenheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Am Mittwochabend (29.07.), gegen 18.55 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, weil nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 60 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus in der Viernheimer Straße seine dort stationär in einem Krankenzimmer untergebrachte 55 Jahre alte Ehefrau erstochen habe.

Anschließend stürzte der 60-Jährige aus dem Zimmer im 2. Obergeschoss des Gebäudes in die Tiefe. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an Ort und Stelle. Die Beamten des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Hinweis an die Medienvertreter: Zum Schutz der derzeit andauernden Ermittlungen können aktuell keine weiteren Angaben zu dem Fall gemacht werden. Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt am morgigen Donnerstag (30.07.) ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt.

