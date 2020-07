Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Offener Haftbefehl vollstreckt

Zivilfahnder nehmen 24-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann sitzt nach seiner Festnahme am Dienstagabend (28.07.) in einer Justizvollzugsanstalt. Zivilfahnder hatten ihn zusammen mit zwei Begleitern gegen 18 Uhr im Bereich der Kaplaneigeasse kontrolliert. Bei Erkennen der Polizei versuchte der Mann aus Pfungstadt vergeblich, die Flucht zu ergreifen. Eine Überprüfung auf der Wache erbrachte über den vermeintlichen Grund seines Handelns schließlich Gewissheit. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte ihn wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. Die offene Geldstrafe in Höhe von 375 Euro konnte er nicht begleichen, weshalb er im Anschluss in eine Haftanstalt gebracht wurde. Hier muss er die nächsten 25 Tage hinter Gittern verbringen.

Bei der Kontrolle wurde ebenfalls ein 32-Jähriger festgenommen. Die Zivilpolizisten hatten vor Ort eine schwarze Plastikdose mit fast 10 Gramm Marihuana sichergestellt, die dem Mann aus Griesheim zugeordnet werden konnte. Gegen ihn leiteten die Ordnungshüter ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

