Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zivilfahnder nehmen 18-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Zivilfahnder haben am Dienstag (28.07.) einen 18 Jahre alten Mann in der Darmstädter Innenstadt vorläufig festgenommen und Rauschgift sichergestellt. Gegen 16.45 Uhr fiel den Beamten der Darmstädter und zwei Begleiter auf dem Gelände einer Schule in der Nieder-Ramstädter-Straße auf. Beim Herantreten konnten die Polizisten erkennen, wie der 18-Jährige gerade einen Joint austrat. Bei der anschließenden Überprüfung und Durchsuchung stießen sie auf Haschisch und Marihuana, eine Feinwaage sowie mehrere Hundert Euro. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und Strafanzeige gegen den Heranwachsenden eingeleitet.

