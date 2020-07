Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Bewohner ertappt maskierte Einbrecher

Bischofsheim (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann ertappte in der Nacht zum Dienstag (28.07.), gegen 1.00 Uhr, zwei maskierte Einbrecher in seinem Haus in der Schlichtergasse. Die zwei ungebetenen Besucher, die sich auf bislang nicht bekannte Weise zuvor Zugang in das Haus verschafften, traten daraufhin sofort den Rückzug an und flüchteten mit einem erbeuteten Autoschlüssel zu Fuß in grobe Richtung Bahnhof. Die Polizei fahndete anschließend mit mehreren Streifen ergebnislos nach den Kriminellen.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es die Täter vermutlich auf den hochwertigen Sportwagen des Mannes abgesehen hatten.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

