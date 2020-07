Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Baumaterialien von Baustelle entwendet

Darmstadt (ots)

Unbekannte hatten es im Laufe des Wochenendes auf Baumaterialien abgesehen. Diese befanden sich auf einer Großbaustelle in der Alsfelder Straße. Zwischen 11.30 Uhr am Freitag (24.07.) und 7.15 Uhr am Montagmorgen (27.07.) wurden insgesamt zwei Paletten mit Dachfolie sowie Montagematerial entwendet. Der Wert der Beute dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen. Aufgrund des Umfangs dürften die Kriminellen ein geeignetes Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes genutzt haben. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

