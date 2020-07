Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Streit zwischen zwei Familien eskaliert

Dieburg (ots)

Ein Streit zwischen mehreren Personen zweier Familien ist am Montagabend (27.7.) im Nordring eskaliert und hat die Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 23.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten Geräusche, die sich für sie wie Schüsse anhörten. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es vor einem dortigen Anwesen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei sollen unter anderem Baseballschläger eingesetzt worden sein. Eine 41-jährige Frau wurde verletzt, ein Auto und die Fassade des Hauses wurden teilweise erheblich beschädigt. Hintergrund des Vorfalls sollen längere andauernde Streitigkeiten zwischen den Familien sein. Während der polizeilichen Maßnahmen am Geschehensort ging ein 21-Jähriger auf einen Beamten los. Der Dieburger wurde im Anschluss festgenommen und auf die Polizeistation verbracht. Kurze Zeit später konnten vier mutmaßlich beteiligte Männer in der August-Horch-Straße von den Ordnungshütern festgenommen werden. Die Beamten konnten im Rahmen der weiteren Maßnahmen keinerlei Hinweise erlangen, dass eine Schusswaffe zum Einsatz kam. Die Ermittlungen zu den Tatzusammenhängen und Umständen dauern derzeit noch an.

Unabhängige Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

