Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 27.07.2020 ereignete sich an der Kreuzung Industriestr. / B44 ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Um 17:32 Uhr kollidierten ein von der Industriestraße in Richtung Wageninger Str. fahrender Opel Adam und ein auf der B44 von Walldorf kommend in Richtung Mörfelden fahrender VW Crafter (Pritsche). Da seitens der Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zu der Schaltung der Lichtzeichenanlage vorliegen, werden Zeugen des Unfalls gesucht. Für Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter Nennung der VNr. VU/0805802/20, Telefonnr.: 06105 / 40060.

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

