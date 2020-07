Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Rüsselsheim (ots)

Am 27.07.2020 um 16.11 Uhr kam es in der Georg-Treber-Straße in Rüsselsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48jähriger Hofheimer befuhr mit seinem PKW die Straße in Richtung Berliner Straße. Ein 8jähriges Kind aus Rüsselsheim, welches zeitgleich auf seinem Fahrrad parallel zum PKW auf dem Gehweg fuhr, wollte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Georg-Treber-Straße fahrenderweise überqueren. Es kam dabei zum Zusammenstoß mit dem PKW. Das Kind wurde dabei schwer verletzt und durch einen verständigten Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Die Polizei Rüsselsheim bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich zu melden.

