Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim/Hutzwiese: tödlicher Verkehrsunfall

Reichelsheim (ots)

Am 27.07.2020 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der B47 zwischen Michelstadt/Rehbach und Reichelsheim/Ober-Gersprenz. Ein 49 jähriger Mann aus Mutterstadt fuhr mit seinem Kraftrad von Rehbach in Richtung Ober-Gersprenz. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug ins Schleudern. Überfuhr die Gegenfahrbahn und stürzte die angrenzende Böschung herab.

Der Kraftfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Eine Unfallbeteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers wird nach aktuellen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen.

Die B47 wurde zwecks Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. An der Bergung waren die Freiwilligen Feuerwehren Ober-Kainsbach und Reichelsheim beteilgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

$user.getFirstName(Wolfert, POK) $user.getName(Blümlein, PHK-in)

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell