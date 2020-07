Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/Lampertheim: Geschäfte im Visier im Krimineller

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Einhausen/Lampertheim (ots)

Am vergangenen Wochenende (25.-26.7.) rückten zwei Geschäfte in Einhausen und Lampertheim in das Visier Krimineller.

Die Unbekannten suchten in der Nacht zum Samstag (25.7.), gegen 2.20 Uhr, ein Sportgeschäft in der Mathildenstraße auf. Gerade als sie versuchten eine Tür des Ladens aufzuhebeln, bemerkten aufmerksame Nachbarn das Treiben der Kriminellen und sprachen diese an. Daraufhin suchten sie umgehend das Weite.

In der Nacht zum Sonntag (26.7.), gegen 1.15 Uhr, gelangten Unbekannte in ein Kaufhaus "Auf der Laubwiese". Nach ihrem rabiaten Vorgehen, bei dem auch ein Fenster zu Bruch ging, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Ob etwas gestohlen wurde, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

