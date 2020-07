Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Halskette geraubt

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Mit einer silbernen Halskette entkamen vier bislang noch unbekannte Täter nach einer Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen (25.07.). Gegen 2.30 Uhr geriet nach derzeitigen Erkenntnissen ein 26-Jähriger mit mehreren Personen auf einem Fußweg zwischen der Schustergasse und der Altstadtanlage in Streit. Im weiteren Verlauf schlug ein Täter unter anderem mit einer Glasflasche auf den Mann aus Darmstadt ein. Er zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Ein weiterer Täter riss ihm eine silberfarbene Kette vom Hals, bevor die Gruppe schließlich in Richtung Innenstadt flüchtete. Eine genaue Beschreibung der Angreifer war nicht möglich. Zeugen, die den Vorfall bemerkt und sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 35 der Darmstädter Kripo zu melden (06151/969-0).

