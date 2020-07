Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vermisster Rentner wieder zurück

Darmstadt (ots)

Der seit dem 21. Juli vermisste 73 Jahre alte Rentner aus Darmstadt ist wieder zurück. Der Mann war aus einem Darmstädter Krankenhaus verschwunden (wir hatten berichtet). Er wurde am Sonntag (26.7.) in Pforzheim von einer Polizeistreife aufgegriffen und wieder zurück nach Darmstadt gebracht. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Vermisstensuche beteiligt haben.

Hinweis an die Medien: Es wird um Löschung des im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten Lichtbilds gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-3030 (PVD) oder 06151 / 969-2400 (Pressestelle)

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell