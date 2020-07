Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Kellerbrand in einem Wohnhaus

Lampertheim (ots)

Am Samstag (25.07.) kam es in der Frohnhäuserstraße gegen 20.00 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Die beiden Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Haus. Durch die Feuerwehr Lampertheim wurde der Brand mit einem Feuerlöscher abgelöscht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen vor Ort. Erkenntnisse zur Brandursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim wird die weiteren Ermittlungen führen.

Berichterstatter: POK Würtz, Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell