Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Montag (20.07.), 23:00 Uhr und Freitag (24.07.), 18:00 Uhr wurde in der Karl-Marx-Straße in Heppenheim ein Mini Cooper beschädigt. Der graue Kleinwagen wurde im Bereich der vorderen Stoßstange durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 750,- Euro. Am beschädigten PKW konnten Anhaftungen von rotem Fremdlack festgestellt werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Matthias Rau, PHK



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell