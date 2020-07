Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz gesucht

Lampertheim (ots)

Am Freitag (24.07.) gegen 12:00 h beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bei einem Parkmanöver auf dem Lidl-Parkplatz einen schwarzen BMW an der Heckklappe. Daraufhin entfernte sich der Fahrzeugführer ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

