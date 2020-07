Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Hirschhorn (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 22.07.2020 und Donnerstag, dem 23.07.2020 kam es in Hirschhorn zu einem Verkehrsunfall. Im Bereich der Stadtmauer in Hirschhorn war ein schwarzer Toyota Avensis dort abgestellt gewesen. An diesem Fahrzeug wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 EUR. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Verursacher / -in geben können, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.. Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeiposten Hirschhorn unter der Nummer 06272 930513 in Verbindung zu setzen.

