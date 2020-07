Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Falsche Telekom-Mitarbeitern/ Trickdiebe stehlen Schmuck und Uhren /Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Trickdiebstahl dringend Zeugen, bei dem sich ein kriminelles Duo am Donnerstagnachmittag (23.07.) als falsche Mitarbeiter der Telekom ausgab.

Die Täter klingelten in der Zeit zwischen circa 15.00 und 15.15 Uhr bei einem lebensälteren Bewohner in der Tielter Straße. Unter dem Vorwand von der Telekom zu sein, verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Anwesen. Während einer der Täter den Senior in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize unbeobachtet die Gelegenheit, betrat weitere Räume des Hauses und entwendete Schmuck und Uhren.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim suchen Zeugen und hoffen auf Hinweise. Wem ist in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen? Bei wem klingelten die Trickdiebe eventuell vorher? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/6960 entgegengenommen.

