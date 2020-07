Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Kindergarten gesucht

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (21.-22.7.) ihr Unwesen in der Pankratiusstraße getrieben und offenbar versucht, in die Räume eines Kindergartens zu gelangen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Kriminellen bei ihrem Vorhaben, gewaltsam die Eingangstür aufzuhebeln, gestört wurden und dann die Flucht ergriffen. In diesem Zusammenhang sucht die Ermittlunsggruppe-City in Darmstadt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

